Riigikontrolli kommunikatsioonijuht Toomas Mattson kirjeldab, et auditi tulemustest saab järeldada, et riigiasutused ei mõtle sageli hoolikalt läbi, kui palju sõidukeid asutusel tegelikult vaja läheb.

Kuigi riigikontrolör Alar Karise sõnul võivad autodele kuluvad summad tunduda suures plaanis väikesed, on kohti, kus kokku hoida rohkem kui küll. Seetõttu oli tarvilik teha audit, millega alustati möödunud suvel ja lõpetati tänavu kevadel.

Möödunud reedel valminud riigikontrolli aruandes kirjeldatakse riigiasutuste sõidukite soetamist ja kasutamist. Selgub, et sageli langetatakse otsuseid ilma pikemalt mõtlemata ja maksumaksja raha loobitakse tuulde.

Selgus, et 70 protsenti sõidukitest kasutatakse vähem, kui arvatakse enne selle üürimist või ostu. Varasemaid otsuseid, kas auto üürida või osta, ei suudeta põhjendada tihtilugu muudmoodi, kui vastusega: sõidukeid hangitakse vastavalt vajadusele.

Toomas Mattson toob veel välja, et sageli vahetatakse sõidukeid liiga tihti: kolme kuni viie aasta tagant, kuigi riigiasutused on väljendanud, et sama sõidukit tasub kasutada kuni kümme aastat.

Ametiasutuste sõidukite kulude kärpimiseks soovitab riigikontroll ametiasutustel järele mõelda, kas sõidukeid saaks omavahel jagada ja kui palju neid üldse tarvis on.

Kõige muu kõrval leiab riigikontroll, et juba olemasolevad seadused ja määrused, mis ametiasutuste sõidukite soetamist ja kasutamist reguleerivad, on vananenud või puudulikud.