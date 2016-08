Enamik toitumisspetsialiste kiiresse kaalulangusesse ei usu ning nad soovitavad kaalu langetamisest teha oma igapäevaelu pärisosa. Kuid kõik ei pea olema nii ränk ja dramaatiline – siit leiad neli kõige efektiivsemat tegevust kaalu langetamiseks.

1. Söö vähem süsivesikuid. Madala süsivesikuhulgaga dieedihullus sai hoo sisse enam kui kümme aastat tagasi ning see töötab endiselt, kui süsivesikud asendada kõrge valgusisaldustega toitudega, kirjutab Newsmax.

2. Joo palju vett. Vesi võib vähendada nälga ja suurendada ainevahetust kuni kolm protsenti. Isegi kerge vedelikupuudus kehas aeglustab ainevahetust.

3. Tantsi! See on lõbus, energiline tantsimine on lustakam variant kardiotreeningust, mis on parim kalorite kulutamiseks. Kui pole kaaslast, kellega tantsida, mine Zumba-trenni.

4. Tõsta raskuseid. Raskuste tõstmine ei ole vaid kulturistide pärusmaa. See annab kehale koormust ning paneb lihased tööle, tulemuseks on rohkemate kalorite kulutamine.