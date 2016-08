Antibeebipille võtvad naised kogevad iha, erutuse ja rõõmu vähenemist, ilmneb Rootsi teadlaste uuringust, millega uuriti, kas tableti kujul tarbitavad rasestumisvastased vahendid mõjutavad naiste seksuaalelu.

Ajakirjas Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism avaldatud uuringus nentisid Karolinska instituudi uurijad, et rasestumisvastased pillid ei mõjutanud naiste üldist seksuaalset funktsiooni. Küll aga nendivad nad, et antibeebipille võtnud naised täheldasid uuringuperioodi ajal iha, erutuse ja rõõmu vähenemist, vahendab The Local.

332 naist vaadelnud uuring on esimene, mis näitab, et antibeebipillid võivad naiste seksuaalsust mõjutada. See on oluline tulemus, sest antibeebipille tarvitavad peamiselt noored naised ning tänu uuringu tulemustele on võimalik neid paremini aidata või valida hoopis seesugused rasestumisvastased vahendid, mis naiste heaolu ega seksuaalsust ei mõjuta.