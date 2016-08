"Just viimasel ajal on soojade ilmadega neid kollakaid ebameeldiva lõhnaga rasvapiisku taevast alla tulnud. Ilmselt on tegu sellega, et Vireenis põletatakse jälle neid katkusigu," räägib Väike-Maarja vallas elav mees väikestest kollakas-pruunidest piiskadest, mis kohalike riietele ja autoklaasidele kukuvad.

Lääne-Virumaal Väike-Maarja külje all asuva Ebavere elanikud on taas mures ja vihased. Kui seni sõditi loomsete jäätmete käitlemise tehasest aeg-ajalt leviva haisu pärast, siis nüüd langeb neile pähe kõhedust tekitavat ollust.

Müstilised kollased piisad rikuvad Ebavares asuva palkmaju tootva ettevõtte töötajate sõnul nende riideid ja autosid.

Ettevõttes töötav Margit rääkis Virumaa Teataja ajakirjanikule, et koju jõudes tuleb auto kibekiiresti puhtaks pesta ja siis ka küünega lükata, et plekid maha saada.