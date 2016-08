Vähe on naisi, kelle nahk on sile ja särav nagu mõnes reklaamis, ilma et nad suurt midagi selleks tegema peaksid. Siiski saab naha olukorda parandada jälgides mõnda lihtsat reeglit.

1. Esimene viga, mida tihti tehakse, on õhtul naha puhastamata jätmine, kirjutab Sofis Mode. Kuna magades kehatemperatuur tõuseb ning naha imamisvõime suureneb, on oluline, et nahk on puhas meigist ja päeva jooksul sinna kogunenud mustusest. Ideaalis peaks esmalt kasutama meigieemaldusvahendit, siis pesema nägu näopesuvahendiga ning lõpuks kasutama naha pH taset taastavat näovett.

2. Vältimaks kortse, ebatasast ja hallika värvusega nahka peaks tegema lõpparve suitsetamisega.