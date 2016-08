Argipäeva hommikuti on äärmiselt oluline, et kiirelt võetav hommikusöök annaks piisavalt energiat ning hoiaks kõhu täis kuni lõunani. Mida peaks sööma, et see tõesti nii oleks?

Üks võimalus on kombineerida omavahel täisteratooteid, pähkleid, puuvilju ja veidi jogurtit, soovitab Harvardi rahvatervise kooli toitumisteadlane Walter Willett. Marjad on hommiksöögiks eriti ideaalsed, sest need sisaldavad kiudaineid ja tervislikke polüfenoole, paljud uuringud kinnitavad, et näiteks mustikad ja murakad kaitsevad inimest südame-veresoonkonnahaiguste ning isegi mõnede vähivormide eest, kirjutab Time.

Ka täisteratoodete tarbimine on seotud parema südame tervise ja vähema riskiga haigestuda diabeeti ja rasvuda.