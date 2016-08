Terrorirühmituse Islamiriik kinnitusel hukkus Süürias nende strateegia ülem Abu Muhammad al-Adnani, vahendas BBC.

Ta sai surma Aleppos, kinnitas terroriorganisatsiooni propagandamasinavärki kuuluv uudisagentuur Amaq. Selle teates nimetatakse al-Adnanit märtriks, kes hukkus Aleppo kaitsmist inspekteerides.

Väidetavalt oli al-Adnani üks kõige pikemat aega ISISe teenistuses olnud mehi. Jaanuaris levisid teated, et ta sai Süüria s koalitsioonivägede õhurünnakus vigastada. Mais andis al-Adnani endast elumärki. Internetis levisid tema lindistatud helifailid, mis kutsusid islamisõdureid üles võitlema lääne ühiskonna vastu. Samuti arvatakse, et al-Adnani on aidanud Euroopas terrorirünnakuid korraldada.

USA sõjaväeallikate väitel toimus teisipäeval Aleppole suunatud õhurünnak, mille sihtmärgiks oli üks Islamiriigi liidritest. Kas al-Adnani hukkus samas õhurünnakus või sai ta surma maavägede sõdurite käe läbi, pole teada. Tema eest oli välja pandud viie miljoni USA dollari suurune lunaraha.