"Ei lõppe see tsirkus ka ometi kord ära," ohkas üks häiritud rahvasaadik. Aga kes selles süüdi on?

Nii mõnigi rahvasaadik tunnistas eile juba enne teise valimisvooru algust, et palaganile antakse hoogu takka. Näiteks seegi, et esmaspäevase hääletamise ajal osa saadikuid valimiskabiinis nutitelefoni haaras, et "püha hetk" ehk oma valik jäädvustada.

Teisipäeval liikusid isegi jutud, et samal hommikul loeti Reformierakonna fraktsioonis saadikutele sõnad peale, et hiljem tuleb otsus ette kanda.

Linnalegend või mitte, aga näiteks IRLi kuuluv riigikogu aseesimees Helir-Valdor Seeder (IRL) saatis vabariigi valimiskomisjonile ametliku pöördumise, milles küsib salajasel presidendihääletusel sedelite pildistamise seaduslikkuse kohta. Vastusest selgus, et tegu on nii-öelda JOKK-olukorraga, kätt ette ei panda.

Skandaalike ei teinud suppi maitsvamaks

Eiki Nestor võttis sobimatule pildistamishimule hinnangu andmise riigikogu eilset istungit juhtides lühidalt kokku: "Omalt poolt palun riigikogu esimehena, ärge pildistage!"

Hiljem rääkis ta Õhtulehele, et tegu on ilmselge mõttetusega, sest vaevalt, et parteides selliseid juhiseid anti. Pigem oli tegu lihtsalt mõne riigikogulase edevusega, et hiljem selle pildiga meedias tähelepanu püüda.

Esimeses voorus sedelit pildistanud reformierakondlane Aivar Sõerd oli tema ümber tekkinud meediakärast üsna häiritud.

"Tegin seda omal initsiatiivil, mis on väga tähtis, ja mul polnud sellega mingit tagamõtet," selgitas Sõerd käitumist Õhtulehele. "Võib-olla tahan kunagi raamatu kirjutada või hoopis kirjanikuks hakata.

Seda pilti võib ju tulevikus vaja minna. Ma ei mõjutanud pildiga kellegi valimiseelistusi ja ei varjanud ka pildistamist, sest riputasin selle Facebooki üles, häbenemata oma valikut," rääkis ta. Et kiusatust vältida või mis iganes põhjusel, aga eile ei võtnud Sõerd telefoni üldse kabiini kaasagi.

Mõnigi rahvasaadik läks näitlikustamisega isegi nii agaraks, et võttis eile küll telefoni valimisalale kaasa, ent jättis selle kabiini kõrvale aknalauale, et oleks ka pressipiltnikel selge, et tegu on eetilise rahvasaadikuga. Nii talitas näiteks presidendikandidaat Mailis Reps.

Enne kolmanda vooru algust sai Sõerd ka selge kinnituse valimiskomisjoni juhilt Meelis Eerikult, et tõendeid selle kohta, nagu oleks keegi valijaid survestada püüdnud, esitatud ei ole.

Teine voor – parteidistsipliin ajutiselt tagasi

Teise hääletusvooru tulemus oli võrreldes esimese vooruga loogilisem. Siim Kallas sai 45 häält (30 häält Reformierakonnalt, 15 sotsidelt), Mailis Reps 32 häält (26 Keskerakonnalt ja kuus EKRE-lt) ning Allar Jõks 21 häält.

Tulemusest on näha, et vahepeal jooksu pannud hääled jõudsid ringiga tagasi.

Jõks siiski tulemuses pettunud polnud. Ta viitas parteilisele distsipliinile, et otsustusõigus keerati justkui kruvidega kinni.

Jõks ei tea, kes reformierakondlastest või sotsidest esmaspäeval oma hääle talle andis, ent see pole tema sõnutsi ka oluline. Ta ütleb, et üksikud hääled siia-sinna ei muuda midagi ja panustab valimiskogule.

Küsimusi võis ehk tekitada EKRE otsus. Parteijuht Mart Helme tunnistas pärast teist hääletamisvooru Õhtulehele, et veel teisipäeva hommikul kaalusid nad, et anda oma hääl hoopis Kallasele, mitte Repsile.

"Selle variandi tingis eilne valimistulemus, kus oli õhus kahtlus, et äkki Siim Kallas ei saa oma koalitsioonikaaslastelt piisavalt toetust, et minna riigikogus lõppvooru," viitas ta võimalikule Kallase toetamisele. Mäletatavasti sai Eiki Nestor oodatud 45 hääle asemel 40.

Helme sõnutsi peab EKRE Kallast tugevamaks kandidaadiks kui poliitkogemuseta Jõksi. Eile hommikul aga selgus omakorda, et koalitsioonis on toimunud korralik koolitus ning nii sotsid kui ka Reformierakond on ikkagi Kallase seljataga.

Nüüd leidis EKRE, et ehk napsab Jõks siis hääled Keskerakonna arvelt ja nii otsustati ikkagi teises voorus Repsi toetada. Reps saigi Keskerakonna ja EKRE hääled ning pääses Jõksi ees kolmandasse hääletusvooru.

Jätkav kandidaat Mailis Reps: «Nüüd lähme kohtadele tööd tegema ja siis te meist alles kuulete!» (Teet Malsroos)

Helme paljastas vangerduse juba enne teise hääletusvooru lõppu, jahmatades peaminister Taavi Rõivast. Postimehe fotograaf jäädvustas Kallase sõnumivahetuse Rõivasega, milles nad arutasid EKRE otsust hääletada teises voorus Mailis Repsi poolt.

"Helme olla eetris just öelnud, et hääletasid EKREga Repsi poolt. Ma sain eile aru, et lubasid Siimu toetada? Ajasid kindlas kõneviisis pada?" kirjutas Rõivas Kallasele. "Põhimure oli, et Jõks ei pääseks," vastas Kallas EKRE-le viidates.

Rõivasele oli see tõenäoliselt väike pettumus. Näiteks eilne Postimees kirjutas, et esimese vooru suurim põruja oli just Rõivas, kuna pidi mõistma, et pole suutnud läbirääkimisi selge kokkuleppeni viia. Isegi väike EKRE toetus oleks Reformierakonna aktsiaid tõstnud.

Kas kandidaat Kaljuranna lõpp?

Ja selles osas oli EKRE-lgi õigus, et kolmanda vooru vastasseisus Kallas–Jõks võinuks Kallas presidendiks saada. Näiteks keskerakondlane Märt Sults nentis Õhtulehega rääkides, et kui Repsi poleks kolmandas voorus olnud, mänginuks nad hääled ümber. Ehk isegi Kallase suunas…

Kallas kinnitas juba enne teise hääletusvooru tulemuste selgumist, et tema ei usu, et uus president valimiste teise päeva õhtuks rahva ette võiks astuda.

"Teoreetiline võimalus muidugi on, kuid see on üsna vähetõenäoline," ütles paljude soosik Õhtulehele.

"Pole ju saladus, et kõik sõltub keskerakondlaste häältest. Kas nad jätkavad oma kandidaadi toetamist või mitte, tuleks neilt küsida. Reformierakond hääletab aga kokkuleppe järgi, nii sai täna hommikul juhatuses paika pandud. Eilne segadus (Nestori kaotsiläinud hääled) ei kordu, vähemalt loodan."

Üllatusi pakkus ka valimiste kolmas voor. Siim Kallase häältesaak vähenes kolme võrra, tulemus 42. Mailis Reps kordas oma esimese vooru tulemust ehk siis 26 häält. Üks sedel aga olevat sootuks kaotsi läinud – 99 jagati välja, kasti visati 98.

Reformierakond on nüüd ebamugavas olukorras. Kahe kandidaadiga valimiskokku minna pole mõistlik. Kas eelistada kahes riigikogu voorus parima tulemuse teinud Kallast või rahva lemmikust välisministrit Marina Kaljuranda?

Seda küsimust hakkas juba eile õhtul arutama Reformierakonna juhatus. Kas uuendatakse ka kokkulepet sotsiaaldemokraatidega, on nüüd juba üsna küsitav.