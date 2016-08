Ta usub kindlalt, et Timmer saab saate toimetamisega tema asemel suurepäraselt hakkama.

TV3 suurprojekt "Su nägu kõlab tuttavalt" jätkub sel sügisel uue toimetaja käe all: saadet neli hooaega vedanud Kaidi Kleini asemel asub paroodiasaate toimetajapostile Kirsti Timmer (suurel pildil).

"Näosaade on selline saade, millel olen kõiki osi näinud. Kuna see on ka mu laste vaieldamatu lemmiksaade, siis oleme seda alati koos vaadanud," rääkis Timmer Publikule.