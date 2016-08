"Vaata, Laura ja Miša! Kas sul pilt on kaasas?" kogunevad sarja "Padjaklubi" fännid aegsasti lemmiknäitlejate ümber – mõni autogrammi küsima, mõnel on näpus kingikotid, lilled ja joonistused. Coca-Cola Plaza kino fuajee on ummistanud üle 2000 fänni.

Grete Klein (Laura), Kristel Aaslaid (Miša), Kertu Moppel (Kristina) ja Katariina Ratasepp (Maria) embavad kõiki fänne, poseerides ka kõigi soovitud fotode jaoks.

Kuigi esiti sai pilte teha üksi koos näitlejatega, selgus peagi, et nõudlus lemmikute järele on nii suur, et lapsed koondati viiestesse gruppidesse. "Ma tahan nendega pilti!" ja "Tee neist pilti!" kõlas särasilmsete laste seast mitu korda.

Selliste fännipäevade puhul peavadki nii Klein, Aaslaid, Moppel kui ka Ratasepp raskeimaks seda, et kõigile eraldi lihtsalt energiat ei jätku. "Kõik on hästi toredad ja armsad. Ülitore, et kõik tulid, aga ülikahju on sellest, et pidime grupipilte tegema.