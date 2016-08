Paar kuud tagasi tutvustasin hispaanlasest sõbrale Taavi Rõivast. Mitte nägupidi, vaid eks ikka sotsiaalmeedia teel. Näitasin Rõivase Instagrami ja Twitteri kontosid ning paari minutiga oli Rõivase olemus välismaalasele selgeks tehtud: tema naine on popstaar, talle meeldib ringi sõita ning – mis mu sõbrale eriti meeldis – ta käis Camp Noul jalgpalli vaatamas.

Üsna pea sai sõber jälile ka teisele Eesti sotsiaalmeediakuulsale poliitikule ehk president Toomas Hendrik Ilvesele ning nüüd jälgib ta mõlemaid. Suur oli sõbra küsimus aga eile: „Kas teie mõni presidendikandidaat on ka nii lahe?“

Arvestades, et kasvavas infomaailmas mõõdabki nii-öelda populaarsust sotsiaalmeediakonto, tuli tõdeda, et vist mitte. Kuigi Facebookita ei saa vist enam hakkama ükski poliitik, on Twitter vaid Marina Kaljurannal, kuhu ta niivõrd suure entusiasmiga kui Ilves küll ei postita, aga ingliskeelset infot saab sealtki.

Siiski tegi välismaalase pilk selgeks ühe asja: kui sind pole sotsiaalmeedias, pole sind olemas. Ole sa kas Eesti president või tavaline Barcelona üliõpilane.