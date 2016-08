Inglismaa meedia andmetel on Ragnar Klavani klubikaaslane Mamadou Sakhole esitatud ultimaatum - lähed laenule või jääd Liverpooli pingile istuma.

Jürgen Klopp on andnud mõista, et 26aastane keskkaitsja ei kuulu tema plaanidesse ning esimese tiimi eest saab mängida alles tulevikus. Seega on soovitatud tal minna laenulepinguga kuhugi mujale, kuid Sakho on juba tagasilükanud Stoke City ja West Bromwich Albioni pakkumised.

Praegu teda seostatakse aga Sunderlandiga ning erinevate väljaannete sõnul sõlmib Prantsusmaa koondislane lepingu juba homme.

Sakhol on olnud sel aastal mitmeid probleemid. Nimelt kahtlustati teda dopingu kasutamises, mis osutus valeks, kuid selle tõttu ei saanud ta aidata Prantsusmaa koondist suvisel EMil. Hooaja eelsel Ameerika turneelt saadeti ta aga koju distsiplineeri puudumise tõttu.

Sakho on otsene konkurent Ragnar Klavanile. Klopp näeb keskkaitsepaarina Dejan Lovreni ja Joel Matipi, eestlane oleks esimene vahetusmees.