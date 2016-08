Printsess Diana Spencer, kelle lühikeseks jäänud elu katkes täna 19 aasta eest, otsis toetust ja armastust meestelt, kellele avas oma hinge, et tunda viimaks mõistmist ja ühtekuulu­vust. Ent paljud reetsid ta julmalt – kes juba Diana eluajal, kes pärast tema surma.

32aastane prints abiellus paljuski pere ja üldsuse survel – temast pidi ju viimaks ometi abielumees ja pereisa saama.

Kuid lustliku maaplika asemel osutus Diana keeruka tundeeluga nooreks naiseks, kes juba siis kannatas toitumishäire all.

Dianatki olevat enne laulatust vallanud vastakad tunded: ta leidis käevõru reeturliku graveeringuga GF.

Diana oli veendunud, et see tähendas Gladyst ja Fredi – Charlesi ja tema endise kallima Camilla Parker Bowlesi omavahelisi hellitusnimesid.

Camilla, kellega Charles tutvus juba 1971. aastal, jäigi Diana abielu kolmandaks osapooleks. 1980. aastate keskel, kui Diana tõi ilmale pojad Williami ja Harry, alustas Charles kunagise silmarõõmuga salasuhet.

Walesi printsess piinles kuni 1992. aastani, mil Buckinghami palee teatas kuningliku paari lahkukolimisest. Ametlikult lahutasid nad 1996. aastal. Üheskoos ilmusid Charles ja Camilla avalikkuse ette 1999. aastal ning abiellusid 2005.

Ihukaitsja avaldas piinlikke üksikasju

Diana kauane ihukaitsja Ken Wharfe on britte ärritanud raamatuga, mille algversioon ilmus 2002. aastal, kuid mida ta on nüüdseks mahlakate väidetega täiendanud.

Diana kauane ihukaitsja Ken Wharfe (Vida Press)

Wharfe kirjeldab muuhulgas Diana huumorilembust – näiteks olnud printsessi maskotiks vibraator –, kuid väidab ka, et abielu karile joostes tahtis Diana end tappa.

Ülemteener avaldas Diana kallima nime

Diana kunagine ülemteener Paul Burrell (pildil oma raamatuga) avaldas 2003. aastal memuaarid "Kuninglik kohustus", kus kinnitas, et Diana suur armastus polnudki mitte Harrodsi kaubamaja pärija Dodi, kellega samas autos tollal 36aastane Diana 19 aasta eest hukkus, vaid pakistani südamekirurg Hasnat Khan, kellega ta tutvus 1995. aastal. Kaks aastat kestnud armulugu lõppes Khani initsiatiivil.

Paul Burrell (Vida Press)

Enda väitel avaldas Burrell kirjad Diana kaitsmiseks, kuid printsessi pojad William ja Harry süüdistasid teda oma positsiooni jõhkras ja teadlikus kuritarvitamises.

Armuke müütas Diana armastuskirju

Õnnetu abielu ajal otsis Diana tuge ja hellusi teistelt, kirjutab Ilta-Sanomat. Tuntumaid neist on Diana kunagine armuke ja ratsutamistreener James Hewitt.

Nad tutvusid aastal 1986, kui printsess nägusa punapäise sõjaväelase oma treeneriks palkas, et saada jagu elupõlisest hirmust hobuste ees. Sellest sai alguse armulugu, mis kestis viis aastat.

Kuid pärast Diana surma avaldas Hewitt mälestusteraamatu "Armastuses ja sõjas", milles pajatas nende intiimsetest hetkedest. Õigupoolest oli ta enda ja printsessi salasuhtest rääkinud juba enne Diana surma.

James Hewitt (Vida Press)

Suurbritannias sõimati Hewittit reeturiks ja raamat kukkus läbi, kuid USAs teenis ta Ilta-Sanomate teatel miljonihonorari.

Kuraditosin aastat tagasi tunnistas Hewitt telesaates, et on Diana armastuskirjad müüki pannud. 64 kirja hinnaks oli ta määranud ümberarvutatult umbes 12 miljonit eurot.

Tookord jäid Diana kirjad siiski müümata, kuid mullu paljastas Daily Mail, et Hewitt üritab USAs parseldada kaheksat kirja ja 26 kaarti, mille ta oli saanud Dianalt ja toona kuueaastaselt prints Williamilt. Seegi kord ei vahetanud saadetised omanikku.

Vend keeldus pelgupaika andmast

Times of India teatel reetis Diana koguni tema lihane vend Charles Spencer . Spenceri krahvi kirjavahetusest on selgunud, et kui printsess tahtis kokkuvarisenud abielust pageda ja venna uhke maahäärberi territooriumil asuvas tagasihoidlikus aiamajakeses närve puhata, ütles krahv talle ära.

Earl Charles Spencer (Reuters / Scanpix)

"Kahju küll, aga olen otsustanud, et aiamajasse pole võimalik kolida. Sellel on mitu põhjust, millest enamik on seotud politsei ja ajakirjanike paratamatu sissetungiga, mis sellele järgneks," kirjutas vend ahastuses õele.

"Tegelikult muidugi on siinkandis talusid, mis ei pruugiks meie elu segada, aga ma ei saa neid tasuta üürile anda, ehkki sooviksin. Teoreetiliselt oleks tore sind aidata, aga anna andeks, ma ei saa seda teha."

Erasekretär nimetas Dianat külmaks kaalutlejaks

2000. aastal avaldas mälestusteraamatu Diana erasekretär Patrick Jephson (pildil 1989. aasta septembris). "Printsessi varjud" tõi Jephsonile sisse küll kenakese summa, kuid teose mõistis hukka koguni Elizabeth II, kel ei õnnestunud seda siiski ära keelata.

Patrick Jephson (Vida Press)

Jephson väitis, et Diana armastas Charlesi surmani ning oli valmis talle andestama kõik patud. Hewittile olevat Diana aga halastamatult hundipassi andnud, kui too talle kasutuks muutus.

Heategevuse poolest tuntud printsess oligi Jephsoni väitel sisimas külm ja kalkuleeriv ülemus, kel polnud mingit probleemi alluvaid vallandada.