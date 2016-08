ÕL: Kes on teie kandidaat valimiskogus? Andres Anvelt, SDE fraktsiooni esimees: Oleme jõudnud täitsa uude etappi. Riigikogu valimistemaatika on lõppenud. Eks me hakkame arutama, kas meil läheb Eiki Nestor uuesti üles või ei lähe, või toetame kedagi teist. See on poliitiline pragmaatika ja soov saada Eestile ikkagi parim president. Need läbirääkimised ka alles hakkavad. Ühtegi suppi ei maksa tulikuumalt süüa. Eriti pärast seda riigikogu emotsionaalset hääletust. ÕL: Kust täna need kolm häält jalutama läksid?

Andres Anvelt: No mina ei oska muud öelda, kui sealt samast, kust läksid Eiki Nestori hääled jalutama. Reformierakonna sisepinged on nii suured, justnimelt kahe kandidaadi vahel. Jälle nad hakkavad tegema valikut, mida tegelikult oleks pidanud tegema mitu-mitu nädalat tagasi, kui mitte mitu kuud tagasi. Pidev edasilükkamine annab võimaluse ka siseopositsioonis jääda uskuma seda, et on võimalik muuta enamuse arvamust.

ÕL: Olete kindel, et ikka kõik sotsid hääletasid täna Kallase poolt?