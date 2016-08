Marko Mihkelson: Sellisel viisil ei ole läbirääkimisi peetud, et me tõesti saaksime erakondadeüleselt või siis mitme erakonnaga tulla ühe kandidaadi taha. Ega koalitsiooni häältest riigikogus ei oleks piisanud 68 hääle saamiseks. Järgneva kolme nädala jooksul on hästi oluline, et erakonnad ei töötaks mitte ainult ja üksnes oma kandidaatide nimel, vaid et sisuliselt otsiksid seda ühisosa, mis võimaldaks Eestile võimalikult väärika presidendi leida. Mis võib-olla rohkem paneb muretsema, on see, et mul on tunne, et Reformierakonna enda sees on väga suur segadus. Kui hääled ikkagi liiguvad 40, 45, 42, siis ma pean ütlema, et see 42 oli minu jaoks väga suur üllatus. Reformierakond ei ole siiani väga selgelt oma partneritele mõista andnud, kes on nende poolt toetatav presidendikandidaat, kas see on Siim Kallas, Marina Kaljurand või on nad mõlemad.