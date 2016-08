ÕL: Miks täna Reformierakonnaga diili ei sündinud?

Kadri Simson, Keskerakonna fraktsiooni esimees: Sest Reformierakond ei olnud valmis Mailis Repsi poolt hääletama. Ma ei välista, et nad kuu aja pärast valimiskogus on ikka olukorras, et nende häältega tuleb president valida, ja siis osutub neile heaks kandidaadiks Mailis Reps.

ÕL: Kas vastupidine diil ei olnud mõeldav, et teie toetaksite Kallast?