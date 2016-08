Mart Helme: Ma arvan, et Jõks on põhimõtteliselt löödud kaart. Ta esitatakse küll jah, ega siis Vabaerakond ja IRL ilmselt ei jäta jonni, aga ta on debattides näidanud, et ta poliitiline kogemus on suurusjärgu võrra nõrgem, kui on ülejäänud kandidaatidel, kes on poliitikas ikka vilunud. Siin on küsimus ka selles, et teistel on taga ka oma erakondade toetus, mis muidugi on väga oluline valijameeste mobiliseerimisel. Meil ei ole võib-olla nii tugev seis nagu on nime poolest IRL-il, samas me teame, et IRLi ja ka valimisliitude valijamehed ei ole väga lojaalsed.