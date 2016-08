ÕL: Miks Vabaerakonnale Mailis Reps ega Siim Kallas ei kõlvanud?

Monika Haukanõmm, riigikogu liige, Vabaerakond: Tegelikult me oleme rääkinud sellest, et valimine võiks toimuda valimiskogus, ja kuna hääletus oli vaba, siis igaüks tegigi lähtuvalt oma südametunnistusest. Ma usun, et kõik need tühjad sedelid kindlasti ei tulnud ainult Vabaerakonna ja IRLi poolt ja osad hääled läksid kindlasti meilt ma olen täitsa kindel, et Siim Kallasele ja ka Mailis Repsile.

ÕL: Ise jätsite sedeli tühjaks?