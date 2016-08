Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jevgeni Ossinovski sõnul polnud valimiskogu sotside esimene eelistus ja seega pole valijameestega presidendikandidaatide üle aru peetud, teatas ERRi uudisportaal.

"Eks me lähiajal arutame, millise plaaniga meie erakond valijameestekogu vooru läheb. Selleks peame loomulikult suhtlema ka oma valijameestega, kellega me siiani ei ole sellist ühist plaani pidanud," ütles Ossinovski.

Küsimusele, kas Eiki Nestorit näeme valijameestekogus kandideerimas, vastas ta, et see on kindlasti üks võimalus. Sotside juht ei välistanud ka Siim Kallase toetamist valimiskogus.