Siim Kallase sõnul saab Reformierakonna ainus presidendikandidaat valimiskogus olla ainult tema ise, erakonna juhatus võiks selle otsuse teha juba täna õhtul, vahendas ERRi uudisportaal.

"Juhatus peab tegema selge otsuse, et meil on üks kandidaat. See üks kandidaat on täna siin üleval, mingeid muid variante ei ole ega saa olla. See otsus võiks sündida täna," ütles Kallas kohe pärast riigikogu presidendivalimiste kolmanda vooru tulemuste selgumist ERRi raadiouudistele antud intervjuus.