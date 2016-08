Meie koduplaneedist möödus pühapäeva öösel kell 4.24 vaid 84 000 kilomeetri kauguselt 34meetrise läbimõõduga asteroid 2016 QA2, vahendab Spiegel Online.

84 000 kilomeetrit tundub turvalise vahemaana, kuid kosmiliste dimensioonide järgi on tegemist väga lühikese distantsiga.

Nii on Maa läbimõõt 12 000 kilomeetrit. Geostatsionaarsel orbiidil lendavad satelliidid on Maast 36 000 kilomeetri kaugusel ja Kuu keskmine kaugus Maast on 384 000 kilomeetrit.