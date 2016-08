Eesti korvpallikoondis alustab homme 2017. aasta EMi valiksarja kodusaalis Valgevene vastu, kes oleks eestlastele olnud paras pähkel ka Maalik Waynsita.

Ameeriklane Wayns lisati koondisesse viimasel hetkel. Ta ei teinud kaasa ühtegi kontrollkohtumist ning on jõudnud osaleda ainult paaris trennis. Siiski on 25aastane mees kõva lisandus, sest on varem pallinud korvpalliliigas NBA ning möödunud aastal Itaalias Varese klubis koos Kristjan Kanguriga.

Ookeani taga jäi mängujuhi kogemus nadiks. Kahe hooaja peale sai ta platsile kõigest 29 mängus ning midagi väga meeldejäävat ega märkimisväärset korda ei saatnud. Oma koha leidis aga Vareses, kus kogus Itaalia liigas keskmiselt 10,8 punkti, 2,8 lauapalli ja 2,6 resultatiivset söötu. Eurosarjas olid näitajad veelgi paremad ning Waynsi karjäär jätkub järgmine hooaeg Krasnojarski Jenisseis.