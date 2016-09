Ema väidab, et magab oma 16-aastase pojaga alasti ühes voodis. Nüüd tunneb naine, et miskit pole justkui õigesti, mistõttu tekitas ta veebis küsitluse, et kas taoline asi on veideri või mitte.

Naine postitas anonüümse küsitluse veebis Q&A Quora kodulehel, et teistelt vanematelt selle kohta nõu küsida, vahendab Mirror.

"Kas see on vale, kui magan oma 16-aastase pojaga alasti ja ühes voodis?"