Manchester City ja Inglismaa jalgpallikoondise esiväravavaht Joe Hart siirdub laenulepingu alusel hooaja lõpuni Itaalisse Torino klubisse.

City uus peatreener Pep Guardiola ei soosinud 29aastast inglast, kes pidas viimase mängu Manchesteri klubi eest 24. augustil Meistrite liiga play-off kohtumises.

Harti agent Jonathan Barnet ütles Tuttosportile, et tehing on juba tehtud ning väravavaht siirdub Torinosse. "Ta on uue tiimi heaks kiitnud ning City poolt on nõusolek samuti olemas. Kõik on õige, klubivahetus on kindel."

Hartist saab esimene Itaalia liigas mänginud inglasest väravavaht alates sarja algusest 1929. aastal. Eelmisel hooajal sai Torino Serie A-s 12. koha.