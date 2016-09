Karm video tõestab ilmekalt, miks ei tohiks lapsevanem beebiga ühes voodis öösiti magada. Ja mida teha selleks, et beebi magamine oleks ohutu.

Lohutav ja siduv ühine uni võib lisaks mugavusele öistel toitmistel olla meelitav, kuid ometigi ei tohiks mööda vaadata karmist ohust, et see võib beebile eluohtlik olla, vahendab Mirror.

Video on selgituseks, et beebi kõrval magamine võib lõppeda sellega, et imik sureb, sest ei saa piisavalt hapnikku.