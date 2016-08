Inglismaa jalgpallikoondislane Wayne Rooney teatas teisipäeval, et lõpetab koondisekarjääri pärast 2018. aasta MMi.

Rooney on rahvuskoondise eest löönud 53 kolli 115 mängust ning on sellega Inglismaa ajaloo suurim väravalööja. Alles eile kinnitas uus peatreener Sam Allardyce, et Manchester Unitedis palka teeniv ründaja jääb ka tema käe all kapteniks.

"Ma olen otsuse teinud. Pärast Venemaa MMi tunnen, et on aeg öelda rahvusvahelisele jalgpallile head aega," rääkis Rooney. "Sinnani on jäänud veel kaks aastat. Debüüdi rahvusvahelistel turniiridel tegin 17aastaselt. 15 aastat on palju ja järgmiseks turniiriks oleksin juba 34.

Mul on olnud fantasiline karjäär ja olen nautinud igat minutit," lisas 30aastane Rooney. Kui ta tuleb pühapäeval MM-kvalifikatsioonimängus Slovakkia vastu platsile, lööks ta üle David Beckhamile kuuluva koondisemängude rekordi.

"Venemaal on minu viimane võimalus Inglismaaga midagi saavutada. Ma kavatsen viimast kahte aastat nautida ja loodetavasti lõpetan rahvusvahelise karjääri positiivsel toonil."