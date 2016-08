"Neli aastat tagasi ei tulnud mul pähegi, et midagi sellist võiks kunagi juhtuda,“ ütles tüdrukute ema Angela Formosa, pidades silmas tütarde kooliminekut. Tema sõnul on tüdrukud kooli alguse puhul väga ärevil, vahendas BBC.

Ema Angela (35) meenutas, et nad olid abikaasa Daniel Formosaga väga murtud, kui nad said teada, et tüdrukutel on haruldane väärareng, mille võimalus on üks juhus 200 000 elussündide kohta.