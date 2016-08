Õhtuleht viis läbi katse ning proovis ettevõtte Saare Leib müslisid. Lemmiku jätsime seekord valimata, sest arvamused läksid lahku ega suudetud valida, kumb kahest müslist on ikkagi kõige parem.

Pähklimüsli puhul on oluline välja tuua, et pakenditel on märge, et seda soovitab treening- ja toitumisnõustamise veebileht FitLap. Peamiseks põhjuseks on see, et müslid on väga tervislikud ja neisse pole lisatud suhkrut.

Pähklimüsli - täiuslik pähkliarmastajale!

- Maitsvalt pähkline, krõmpsuv ning piisavalt magus. Tunda ka meemaitset.

- Pähkliarmastaja jaoks täiuslik.

- Läbimõeldud ilus välimus, mis kutsub ostma.

- Lõhn on väga hea ja isuäratav.

- Hea kooslus keefiriga, kui ei taha eriti magusat müslit.

- Poes leiab tihti liiga magusat müslit – see on õnneks täpselt sobiv.

- Tummine pähkel sobiks hästi ka küpsiste tegemiseks.

- Tervislik ja maitsev! Suurepärane valik hommikusöögiks!

- Pähkleid on tõesti palju!

Puuviljamüsli - rõõmus ja magus!

- Väga head puuviljad, mõnusalt krõmpsuv.

- Tunda on õrna kookosemaitset.

- Suurepärane kooslus koostisaineid.

- Piisavalt magus ja kutsub sööma. Hea on see, et müsli on magus juba looduslikult.

- Müsli erinevad tükid on rõõmsalt erinevat värvi.

- Puuviljad teevad müsli mahlakaks ja nauditavaks.

- Maitseb hästi nii piima kui jogurtiga süües.

- Puuviljamüsli on magus, kuid mitte nii väga, et see hakkaks häirima.

- Süües tuleb välja erinevaid maitseid, mis rikastavad maitseelamust.

- Mulle rosinad üldiselt ei meeldi, kuid siia sobivad nad nagu valatult.

- Eriti meeldib, et sees on kuivatatud banaani- ja ananassitükid.

- Kõik on magus ja krõbe.

- Kuna olen kuivatatud banaani fänn, siis see on kindlasti mu lemmik!

- Magusus lisab energiat – samas on see tervislik magusus.

- Teravili pole liiga krõmpsuv.

Üldiselt…

- Kõige meelsamini segaksin need kaks müslit kokku.

- Tootepakendi erksad värvid lausa kutsuvad ostma.

- Nende müslide söömiseks polegi vaja piima, keefirit ea jogurtit. Näksiksin neid hea meelega ka niisama.

- Meeldib, et need on taassuletava pakendiga – seega on lihtne hoiustada.

- Meeleldi kasutaks koogipõhja tegemisel.