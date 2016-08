Grusiinlane on kohtus. Kohtunik küsib: "Öelge ausalt, miks te ta tapsite?"

"Unistamise eest," vastab grusiinlane.

"Kuidas unistamise eest?" ei saa kohtunik aru. "Selgitage kohtule!"

Grusiinlane selgitab: "Ma ei tapnud teda mitte sellepärast, et ta magas nii mu naise kui ka ämmaga - degustaator, saad aru. Ka mitte selle eest, et ta viiendalt korruselt vihmaveetoru pidi alla laskus - kaskadöör, saad aru. Tapsin ta selle eest, et ta ütles: "Ma tulen siia veel tagasi!" Unistaja, saad aru."