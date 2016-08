Eile esimeses valimisvoorus kandideerinud Eiki Nestor peab mõttetuks seda, et osa saadikuid oma hääletussedeli üles pildistas, et siis rahvale ja erakonnakaaslastele aru anda, keda toetati.

Nestor usub siiski, et see polnud midagi parteiliini poolt pealesurutud algatus, vaid lihtsalt edevus. Tänaste hääletustulemuste osas märkis Nestor, et see näitas ka ära, kuhu ikkagi eile hääled liikusid (Jõksile - toim).

Nestori sõnutsi näitas eilne hääletus ühtlasi ka seda, et 61 riigikogu liiget on pigem arvamusel, et president peaks saama valitud valijameeste kogus (Nestor sai 40 häält). Täna rääkis Õhtuleht Nestoriga enne kolmandat valimisvooru ning Nestor oli suhteliselt kindel, et riigipea ei saa valitud ka kolmandas voorus. Muide, sama ütles ka Siim Kallas, kui talt pärast teist vooru meediaesindajate poolt seda küsiti.

Kas valimiskorda peaks tulevikus muutma? Kas Nestor tahab kandideerida ka valijameeste kogus? Selle kohta pikemalt juba videointervjuus.