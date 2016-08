Keskkonnaministeerium on kooskõlastusringile saatnud eelnõu, mis muudaks maa riikliku korralise hindamisega seonduvat seadusandlust; peamise muudatusena võiks ministeeriumi ettepanekul hakata maad korraliselt hindama iga nelja aasta tagant. Maa korralist hindamist on Eestis läbi viidud kolmel korral, 1993., 1996., ning 2001. aastal. Praegune seadusandlus ei takista uute hindamiste korraldamist, kuid viimase hindamise toimumine 15 aastat tagasi näitab selgelt, et riik perioodilisuse tingimust ei täida, seisab seaduseelnõu väljatöötamiskavatsuses. Keskkonnaministeeriumi hinnangul on selge, et maa turuväärtus on 15 aastaga oluliselt muutunud, ent sellele vaatamata pole siiani uut korralist hindamist läbi viidud. Seetõttu on vaja piiritleda selgemalt maa korralise hindamise periood, mis võiks erinevate riikide kogemusi ja Eesti eripärasid arvestades olla ministeeriumi hinnangul neli aastat, märkis keskkonnaminister Marko Pomerants.

Kõige suuremad muutused on piirkondades, kus viimase 10 aasta jooksul on toimunud hoogne arendustegevus ehk eelkõige Tallinna, Tartu ja Pärnu linna ümbritsevates omavalitsustes. Oluliselt on muutunud ka haritavate maade hinnad, keskmine hinnatõus võrreldes 2001. aasta hinnatasemetega on vähemalt viiekordne.

Lisaks maade aegunud hindamisväärtustele on ka maksustamine ebaõiglane, kuna see põhineb 2001. aasta maa korralise hindamise tulemustel ehk käsitleb 15 aasta taguseid turutasemeid. Maksukoormus suhtena omanike varade väärtusesse on ministeeriumi hinnangul ebaühtlane. Lisaks maksustamisele hõlbustaks perioodiliselt toimuva maa korraline hindamine riigil ka muid tegevusi – näiteks ei oleks vaja enne iga toimingut maatükki eraldi hinnata, märkis Pomerants. Kinnisvarabüroodelt tellitav hoonestamata maa hindamise eksperthinnangu maksumus on olenevalt vara asukohast ja liigist alates 200 eurot, keerukamad objektid ka kordades rohkem. Lähtudes eksperthinnangu asemel ajakohastest korralise hindamise tulemustest, kaasneb sellega rahaline kokkuhoid. Samuti oleks maaomanikel pidev ülevaade oma vara maksumusest ja seda müües või ostes orientiir hinna määramiseks. Lisaks on korralise hindamise tulemusel võimalik nii riigil kui kohalikel omavalitsustel kasutada ka maade omandamisel teede rajamiseks, mis võimaldab tõhustada Rail Balticu projektis maade omandamise protsessi. Esimese maa korralise hindamise aja kindlaksmääramine – üks aasta pärast võimaliku seaduse jõustumist – annab kindluse, et korralist hindamist hakatakse tähtaegselt läbi viima. Samuti võimaldab kindlaksmääratud periood oluliselt paremini planeerida järgmiste korraliste hindamiste läbiviimist ja selleks vajalikke rahalisi vahendeid, sealhulgas tööjõu- ja ajakulu. Lisaks soovitab keskkonnaministeerium tulevikus maa maksustamise lahti siduda selle korralisel hindamisel saadud väärtusest, nii et maa väärtuse kasvuga ei kaasneks kohe tasutava maamaksu kasv. Hinnanguliselt maksab hindamise esimene riiklik maahindamine ligikaudu 700 000 eurot. Maakatastris on registreeritud ligikaudu 670 000 katastriüksust, seetähendab hindamise kulu ühe katastriüksuse kohta ligukaudu 1 euro. Sellest IT-lahendusteks võib esialgse kalkulatsiooni järgi kuluda ligikaudu 300 000 eurot, personalikulu ligikaudu 300 000 eurot ja muud kulud ligikaudu 100 000 eurot. Hindamiste järgsetel vaheaastatel kulub loodud lahenduste üleval pidamiseks ligikaudu 50 000 eurot aastas.