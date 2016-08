Kuigi nii möödunud kui sel aastal on turule tulemas ligi 150 000 ruutmeetrit uut büroopinda, on seni üürnikukesksne turg hoidnud hinnad stabiilsena, kuid edaspidi muutub nullilähedase vakantsi saavutamine Uus Maa kinnisvarabüroo hinnangul keerulisemaks ja ka hinnaootused tulevad allapoole. "Hüppeliselt on suurenenud pakkumiste hulk, mis on turu muutnud üürnikukeskseks, mida võimendab Eesti ettevõtete vähenenud kasumlikkus ning välisinvesteeringute väike huvi Eesti vastu," ütles büroo analüütik Igor Habal. See avaldub juba arendatavates hoonetes täituvuse problemaatilises realiseerimises ja esialgsetest hinnaootustest allapoole tulemises. Pakkumiste hüppeline kasv toob kaasa vakantsuse kõikides kvaliteediklassides. "A-klassi büboohooned ei saa enam öelda, et neil on nullvakants. Halvemas olukorras on tema sõnul 1990-ndate teisel poolel ehitatud hooned," rääkis Habal büroo 2016. aasta äripindade turuülevaadet tutvustaval pressikonverentsil.

"Hinnad pole siimaaani tõusnud, uued hooned on samas asunud hinnasõjas olema. Hinnasõjas on märksõnaks korralik allüürnik," sõnas Habal. Näiteks Telia uues hoones on Habali sõnul väiksematest huvilistest praegu järjekord ukse taga.

Edasiste arenduste puhul on pangad Habali sõnul muutnud finantseerimise tingimusi aga karmimateks: kui varem oli nõutav omaosaluse määr 20-25 protsendi juures, siis nüüd on see juba 30 protsenti. Nõudlus püsib Habali sõnul eelkõige väiksemate kuni 50-ruutmeetriste pindade järel.