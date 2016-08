Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tahab muuta kinnisasja sundvõõrandamise seadust, mis võimaldaks Rail Balticu raudteetrassile jäävatelt maaomanikelt senisest märksa kiiremini ja odavamalt nende maa sundkorras võõrandada.

MKM saatis augusti lõpus valitsusele kooskõlastamiseks eelnõu, mis annab riigile loa võtta maa üle vahetult pärast sundvõõrandamise otsuse tegemist. See tähendab, et kui praegu saab kinnistu üle võtta ainult pärast sundvõõrandamise tasu väljamaksmist ja võimalikekohtuvaidluste lõppemist, siis enam ei oleks see vajalik.

MKM põhjendab kavandatavat muudatust sellega, et kohtuvaidluste tõttu on mitmed varasemad menetlused veninud aastatepikkuseks ja see takistab riiklikult oluliste taristuprojektide nagu Rail Baltic rajamist ja selle tarvis õigel ajal Euroopa Liidust raha taotlemist.