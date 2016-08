Siim Kallas või Mailis Reps? Või jätta üldse hääletamata? Sellised küsimused olid veel hommikul aktuaalsed EKRE fraktsioonis.

Ilmselt on pea igaühele ilmselge, et vähemasti riigikogus võiks presidendivalimisi nimetada ka tagatoavalimisteks. Otsused sünnivad kulisside taga ja võivad muutuda tundide või isegi minutitega.

EKRE juht Mart Helme rääkis Õhtulehele, et nemad kaalusid täna hommikul, et ehk peaks toetama Siim Kallast. "Selle variandi tingis eilne valimistulemus, kus oli õhus kahtlus, et äkki Siim Kallas ei saa oma koalitsioonikaaslastelt piisavalt toetust, et minna riigikogus lõppvooru," viitas ta sellele, et Reformierakond tõmbas sotsidel vaiba jalge alt ehk ilmselt just nende tõttu sai Eiki Nestor oodatud 45 hääle asemel 40. Viis lisahäält läks Jõksile.

Helme sõnutsi peab EKRE Kallast tugevamaks kandidaadiks kui poliitkogemuseta Jõksi. Täna aga omakorda selgus, et koalitsioonis on toimunud korralik koolitus ning nii sotsid kui Reformierakond on ikkagi Kallase seljataga. Nüüd leidis EKRE, et ehk napsab Jõks siis hääled Keskerakonna arvelt ja nii otsustati ikkagi ise teises voorus Repsi toetada. Reps saigi 32 häält (Keskerakonna 26 ja EKRE kuus) ning pääses kolmandasse hääletusvooru, Jõks piirdus 21 häälega.

Keerukad skeemid, ent Helme kinnitab, et tegelikult olla talle igasugu sellised kemplemised vastumeelsed. Valimised on tema sõnutsi kujukalt tõestanud, et hääletusõigus tuleks anda rahvale või presidendi institutsioon üldse kaotada. "Kas nii väikesele riigile on vaja lihtsalt esindusfunktsiooni," mõtiskleb ta.