Kui ta naine ootamatult väsinuks muutus ja vahel iiveldust tundis, tekkis mehel kahtlus, et äkki on oodata uut beebit.

Kui mees lõpuks oma arstile kõne võttis ja kuulis, et tema vasektoomia ebaõnnestus, siis oli ta kindel, et ta naine on taas rase.

Salaja tegi ta naisele rasedustesti ja valmistas ette üllatuse, et tähtsat ja ootamatut üllatust avalikuks teha.

Lilled ja ootamatu rasedustest võtsid naisel esiti üllatusest jalad alt, kuid koos otsustati pere eest kogu tõde varjata.

Mees naljatleb, et seekord teadis tema enne oma naist, et too rase on.

Peres oli kasvamas juba kolm poissi, kes ootasid enda sekka õde, kuid ka seekord jäi viimane sõna loodusele - perre lisandub veel üks poiss.

Kogu oma teekonna selle viimase ja erilise rasedusega jäädvustasid nad videole, mille abil ühisest ja perre siiski oodatud lapsest sugulasi teavitada.