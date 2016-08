Takata turvapadjad pole viimasel ajal just eriti hea kuulsusega ning ettevõte püüab maailma suurima autode tagasikutsumise raames ohtlikult avanevad turvapadjad turvalisemate vastu vahetada.

Takata turvapatjade defekt põhjustab patjade liiga jõulise avanemise, mille tulemuse võivad need lõhkeda ning autos istujate suunas ohtlike kilde lendu saata. Kokku on defektsete turvapatjade tõttu vigastada saanud üle 100 inimese ning 11 on hukkunud.

Reutersi andmetel juhtus Takata turvapatju vedanud veoautoga veider õnnetus, mille tagajärjel hukkus üks ja sai vigastada veel neli inimest. Õnnetuse tagajärjel turvapatju ja nende sees olevat ammooniumnitraati vedav auto plahvatas, hävitades ühe kodu ning sulgedes tee koguni 17 tunniks.

Veoauto oli teel Takata Texases Eagle Passis asuvasse lattu, kuhu viiakse Mehhikos Monclova tehases toodetud turvapadjad. Monclova tehas on ka defektse turvapatjade tootmise keskmes.

Takata pressiesindaja sõnul sattus veoauto õnnetusse, mille tagajärjel auto süttis ja seejärel plahvatasid veoautos olnud ohtlikud kemikaalid. Takata rõhutas, et nad täidavad või isegi ületavad kõiki ohutust puudutavad nõudeid. Takata avaldas kaastunnet hukkunu lähedastele ning vigastatutele.