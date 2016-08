Kui naistest tarbib erinevaid piimatooteid vähemalt kord nädalas keskmiselt 62,3%, siis meeste puhul jääb see näitaja alla 60%, ilmneb hiljaaegu Eestis läbi viidud uuringust.

Toiduliit käivitas äsja piimakampaania, mille eesmärk on tuletada eestimaalastele meelde, kui väärtuslikud toiduained on piim ja piimatooted. Toiduliidu juhi Sirje Potisepa sõnul on piimatooted möödunud aasta lõpus läbiviidud uuringu kohaselt eestimaalaste seas väga populaarsed, kusjuures naised tarbivad enamikke piimatooteid meestest pisut rohkem.

„TNS Emori poolt Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja tellimusel läbiviidud uuring näitas, et kui naistest tarbib erinevaid piimatooteid vähemalt kord nädalas keskmiselt 62,3%, siis meeste puhul jääb see näitaja alla 60%. Eriti suur oli erinevus naiste ja meeste vahel kodujuustu ja maitsestamata kohupiima tarbimises – vähemalt kord nädalas sööb neid tooteid 68% naistest, samas kui meeste puhul on see näitaja 54%,“ rääkis Potisepp.