Mul on suur huvi olnud käsitööõlle revolutsiooni ja õlle suhtes, mis maitseb nagu mitte selline tüüpiline laager. Isepruulimisega alustasin ma sellepärast, et meil on oma poistega väike Matsalu pruulikoda. Sealt on seni välja tulnud kaks mustlasõlut (Ära Nisu Näkku ja Ära Aja IPA – toim). Teised poisid on rohkem kodus pruulinud ja mina mõtlesin, et ma võiksin ka olla midagi teinud, kui tahan sellise asjaga tõsisemalt tegeleda.

"Kui ma esitleksin ennast kui tõsist õllepruulijat, siis see oleks jama. Ma olen kodus kaks laari õlut pruulinud ja järgnev on rohkem selline algaja õllepruulija õpetuslugu.

Telesaate "Ringvaade" toimetaja ja algaja hobiõllepruul Kajar Kase (36) hoiatab omasuguseid noviitse, et koduse õlleteo juures on mõningaid "nüansse". Näiteks tuleb arvestada, et sul tuleb kuhugi ära sokutada mitukümmend liitrit linnasepläga. Lisaks võib juhtuda see, et doseerid suhkruga üle ja õllepudelid hakkavad su magamistoas plahvatama.

Tingimused mul ehk ei ole selles mõttes just ideaalsed, et mul on neljandal korrusel linnakorter, kus on tavaline elektripliit. Aga ma muidugi mõtlesin, et kui raske see siis olla saab. Laenasin oma sõbralt varustuse ja käisin korra vaatamas, kuidas ta maal oma kodus õlut tegi. Siis võtsin kogu selle kama ja asusin ise tegema.

Aga on mitmed nüansid, hehe, mida võib-olla tasuks rõhutada inimestele, kes sellega [õllepruulimisega] alustavad.

Üks on see, et kogu seda kola ja asju on päris palju ja siis proua võib saada pahaseks, et magamistuba on täis kaste, kus on sees tühjad pudelid, plastmassnõud, keedunõu jne. Vahel ka juhtub see, et need seisavad seal pisut kauem – kuni see pruulimise hetk kätte jõuab.

Teine asi on see, et kogu sellest protseduurist tuleb ikkagi päris suur hunnik mingisugust ... Ühesõnaga kui sa võtad jahvatatud linnased, keedad vee ära ja lased linnastest läbi, siis selle tulemusena tekib sul umbes 20 liitrit mingisugust pläga, millega ei ole eriti midagi peale hakata.

Oluline moment on tänapäeval õlletegemise juures veel see, et õlu tuleb kiiresti maha jahutada. Selleks on eraldi aparaat. Mul juhtus niimoodi, et ühel hetkel seisin vannis ja hoidsin oma dušiotsikust improviseeritud jahutusagregaati. Olin selleks ostnud mingi kruvi, mis osutus valeks. Nii pidin ma seisma pool tundi vannis ja hoidma seda voolikut oma dušiotsiku otsas, et see kuidagi toimima hakkaks. Kokkuvõttes see protsess oli võrdlemisi ebameeldiv.

Olen kaks laari teinud ja üks nendest läks mingitel põhjustel tuksi – ei läinud korralikult käima ja tuli täies koosseisus ära visata.

Aga hoolimata kõigest sai mul teine laar valmis. Õllega on nii, et kui ta on plastiktünnis ära käärinud, siis pannakse ta pudelisse järelkääritusse. Et õlu endale ka gaasi sisse võtaks, pannakse pudelisse suhkrut. Selle protseduuriga läks mul ka midagi valesti. Panin sinna selle suhkru sisse ja kuna mul ei ole neid õllekaste kuhugi paigutada, siis panin kastid magamistuppa. Proua oli pisut pahane, et mis need kastid seisavad siin.

Umbes kuu aega kestab see järelkääritus. Nädal aega oli mööda läinud ja siis saatis proua mulle sõnumi: "Tere, tahtsin sind informeerida, et sinu õlu magamistoas plahvatas ja kõik kohad on õlut täis."

Sõnum proualt. (Erakogu)

Plahvatanud õlu. (Erakogu)

Oligi juhtunud niimoodi, et ilmselt olin pannud liiga palju suhkrut sinna sisse. Ühel pudelil oli see löönud põhja alt ära. Pudel oli katki ja fontään oli purskunud kuni laeni välja. Koristasin selle ära ja tõstsin teised pudelid külmkappi. Mille käigus siis üks õlu veel plahvatas.

Enamus jäi ikkagi alles. Mul oligi suur hirm, et kas äkki nüüd on niimoodi, et terve see laar läheb mul ...

Sõber rääkis, et tal vanaisa oli teinud šampust, katsetanud. See oli päädinud sellega, et vanaisa oli viinud šampusepudelid keldrisse ja need hakkasid ka plahvatama. Mistõttu pool aastat ei saanud keegi keldrisse minna, sest kunagi ei teadnud, kas mõni šampusepudel ehk ei plahvata seal.

Aga mul ikka õnneks nii hullusti ei läinud. Kõik ülejäänud – laar oli vist 20 liitrit ehk järele jäi 38 pudelit – said valmis ja see osutus väga heaks õlleks. Kui kõik need miinused välja jätta, siis tulemus oli väga hea.

Aga jah, eks see ole selline asi, mis nõuab harjutamist. Ja ideaalis võiks sul olla mingi selline koht, kus sa saad põhimõtteliselt mingi hulga asju lihtsalt maha valada ja kuskilt trapist alla uhtuda. Niimoodi oleks lihtsam.