Seni kõigis kolmes Liverpooli selle hooaja liigamängus algrivistusse kuulunud keskkaitsja Dejan Lovren andis klubi kodulehele intervjuu, kus kiitis Eesti koondise kapten Ragnar Klavani meeskonda sulandumise kiirust.

Liverpool hankis endale tänavu kaks uut keskkaitsjat – Klavani ning kamerunlase Joel Matipi. Eestlane alustas kahte esimest liigamängu, ent jäi põlvevigastusega eemale kolmandast, mis tähendas kohta algrivistuses Matipile.

Neljanda keskkaitsjana kuulub Liverpooli hingekirja prantslane Mamadou Sakho ja Lovreni sõnul pole temal vahet, kellega tal keskkaitses kõrvuti seista tuleb. "Tunnen end mugavalt neist kõigiga ja annan endast parima, et olla vormis iga partneriga, olgu selleks siis Ragnar, Matip või Sakho," rääkis horvaat.

Kuidas on uued mehed aga meeskonnaga harjunud? "Kui aus olla, siis suurepäraselt," hindas kolleege Liverpoolis kolmandat suve alustanud Lovren. "Mõlemad on väga-väga toredad tüübid ja suurepärased jalgpallurid ning teavad ka, kellelt vajadusel nõu küsida. Nad on kvaliteetsed mängijad, kes mõistavad Jürgeni (peatreener Klopp – toim) plaani, ideid ning mida ta mängu ja trennide ajal näha soovib. Nad on üpris kärmelt kohanenud."