Kuu alul Rootsi kõrgliigaklubiga Kalmar FF liitunud ründaja Henri Anier (25) on küll viimased liigamängud tagareietrauma tõttu vahele jätnud, kuid on enda sõnul nüüd 100% jalgpallimänguks valmis. Tõsi, peatreener Magnus Pehrssoni sõnul pole Anieri tervise tõttu homme mõtet 90 minutit mängitada. "Olen heas vormis," kinnitas Anier mängueelsel pressikonverentsil. "Tegin Dundee Unitediga (eelmine koduklubi - M.T.) korraliku ettevalmistuse. Sain Rootsis ühe mängu mängida, aga siis tuli väike tagasilöök." Ta lisas, et viimased Rootsi liiga mängud jäid vahele pigem ettevaatusabinõuna. "Klubi teadis, et mul on koondisemängud tulemas. Oli targem mitte mängida.

Praegu olen 100% valmis, aga peatreener otsustab, kui palju mängida saan. Uues klubis olen rahul. Liiga on tugev ja tasavägine. Ootan huviga aega, et saan meeskonda aidata, aga praegu olen siin ja keskendun koondisele."

Pehrssoni sõnul mängib Malta madala kaitseliiniga. Kuidas see Anierile võiks sobida? "Mulle sobib kõik! Olen ründaja ja ükskõik, mis taktikat vastane kasutab, peame leidma variandi, kuidas vastu saada," lausus koondise kasuks 29 mänguga kuus väravat löönud kesktormaja. Viimati jõudis Anier ametlikus mängus sihile 11. märtsil Šoti kõrgliiga mängus Motherwelli vastu. Väravanälg on mehel igatahes suur. "Alati olen näljane, eks ründajad ole alati näljased. Minu töö on väravaid lüüa, looda, et suudan maksimaalselt palju meeskonda aidata." Pärnus mängimisse suhtub Anier ainult positiivselt. "Ilus Eesti suvepealinn, pole küll paar aastat siin käinud, aga meeldib siin. Uus staadion, kuulsin, et pidavat täismaja ka tulema.