Laulja Tanel Padar kutsub uue õppeaasta eel kõiki lapsi ja noori üles olema teineteise suhtes toelrantne ning tähelepanelik, jagades juba 2012. aastast ringluses olevat üleskutset.

"Kõigile lastele ja noortele, kes naasevad kooli!

Kui näed, et kellelgi on raske leida sõpru või näed kedagi kiusatavat, kuna neil pole sõpru või kuna nad on liiga arglikud või ei ole just kõige peenemates rõivastes, siis ole hea ja toeta neid. Tervita või vähemalt naerata neile koridoris või kooliõuel. Sa ei tea, milline on tema elu väljaspool kooli. Sinu sõbralikkus võib muuta kõvasti kellegi elu!

Kopeeri see oma seinale, et lõpetada koolikiusamine!"