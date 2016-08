FC Infoneti poolkaitsja Aleksandr Dmitrijev (34) jõuab homme maavõistlusmängus Malta vastu uhke tähiseni: nimelt täitub tal rahvuskoondise särgis 100. mäng.

"Treener enne ütles mulle, et saan homme mängida," avaldas Dmitrijev mängueelsel pressikonverentsil. "100. mäng, see on suur au. Kui mind esimest korda koondisesse kutsuti, siis ma muidugi ei mõelnud, et nii palju saan mängida. Olen õnnelik. Tervist ja jõudu praegu on."

Dmitrijev poetas tagasihoidlikult, et oli tulenevalt sümboolsest tähisest enne seda laagrit tavalsiest enam elevil. "See oli eriline kutse, sest tundsin, et 100. mängu võimalus on nii lähedal."