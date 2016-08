Asjad, mis tekitavad suhte alguses kindlustunnet ning mis muudavad ärevaks, on naiste ja meeste puhul väga erinevad. Viimaste puhul on see isegi küllaltki ootamatu.

Euroopa sotsiaalpsühholoogiat uurivas ajakirjas avaldati uuring, millest selgus, et seksinäljas naised peaksid enda isusid vähemalt suhte alguses veidi tagasi hoidma. Nimelt teeb see mehed närviliseks ning nad ei tunne ennast suhtes kuigi turvaliselt, kirjutab veebiportaal Style Caster.

Uuringu järgi tekitab meestes turvatunnet see, kui naine näitab suhte alguses välja rohkem tundeid ja vähem seksikirge. Seevastu naistes tekitas turvatunnet hoopis see, kui mees tahab hästi palju seksida. Tunnete väljendamine muul moel naistele eriti peale ei pidavat minema. Uuringu läbiviijate sõnul usuvad naised, et mehe suur seksuaalhuvi näitab, et nad on nõus suhtesse investeerima ja sellest võib midagi välja tulla. Mehe kesine seksihimu viitab aga naiste meelest sellele, et mees pole suhtest eriti huvitatud.

Seega, naised, hoidke oma seksihimu veidi tagasi kuna see võib mehed hoopis minema peletada. Ilusatest sõnadest piisab esialgu küll.