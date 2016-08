Eesti jalgpallikoondis kohtub homme Pärnus maavõistlusmängus Maltaga. Eesti peatreener Magnus Pehrsson on varemgi suvepealinna külastanud ning talle siin meeldib.

"Ma ei tea küll kogu linna ajalugu, aga olin siin eelmisel suvel. Kaunis ja huvitav koht," lausus Pehrsson. "Huvitav on mägnida vahelduseks väljaspool Tallinnat, loodan, et see toob inimestele positiivseid emotsioone. Väikesel staadionil on ka teistsugune atmosfäär."

Homne mäng on koondise viimane ettevalmistav matš enne 2018. aasta MMi valiksarja, mis algab meie jaoks 6. septembril võõrsil Bosnia ja Hertsegoviina vastu. Kuivõrd Malta ja Bosnia on väga erineva stiiliga koondised, on see sobiv peaproov?