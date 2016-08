Kaitsjal ei õnnestunud õudusnovelli tõttu lapsporno valmistamises süüdistatavat kirjanikku Kaur Kenderit psühhiaatrilisse ekspertiisi saatmisest säästa.

Tallinna ringkonnakohus jättis läbi vaatamata Kenderi kaitsja Paul Kerese kaebuse Harju maakohtu 27. juuni määrusele, millega määrati Kenderile kohtupsühhiaatria-kohtupsühholoogia kompleksekspertiis, vahendab ERRi uudisteportaal.

Kaitsja tõdes, et kuigi maakohtu vastav määrus ei ole vaidlustatav, siis on tema hinnangul kaebeõiguse piirang ekspertiisimääruste osas vähemalt osaliselt vastuolus põhiseadusega.

Keres leidis, et selle maakohtu määrusega on riivatud Kenderi inimväärikust ja õigust eraelu puutumatusele. Ringkonnakohus peab väidet, et kellegi ekspertiisile allutamine iseenesest on tema inimväärikust riivav, ekslikuks.