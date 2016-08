Esialgu tundub küll, et tegemist on vastuolulise soovitusega, sest kuidas jõuab laps rohkem õppida, kui ta veel rohkem trenni teeb. Tegelikkuses on liikumine lisaks lihastele hea ka ajule!

Merle Leiner Laste Tervisekoolist räägib uuringutest, mille käigus on leitud, et füüsilist treeningut tegevatel inimestel on parem mälu, mõtlemisvõime, tähelepanu ja nad suudavad kiiremini olulisi otsuseid vastu võtta.

Treeningu mõju kognitiivsetele võimetele avaldub sõltumata vanusest, st kui alustada treeningutega ka hilisemas eas, siis ikkagi paranevad kognitiivsed võimed võrreldes eakaaslastega, et trenni ei tee. "Regulaarse treeninguga on saadud olulisi muutuseid 4 kuuga," toob Leiner välja.



Seega ei mõjuta liikumine tõesti vaid füüsilist vormi, lisaks mõjutab treening Leineri sõnade kohaselt ka emotsioone, väheneb ärevuse tase. "Kõige suurem kuritegu lapse arengus on füüsilise aktiivsuse piiramine, sest nii on kõige lihtsam pärssida kogu arengut," paneb ta lastevanematele südamele.