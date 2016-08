Kaheksa hooaega järjest Tartu korvpalli esindusmeeskonna koosseisu kuulunud Timo Eichfuss on otsustanud naasta kodulinna ja mängib algaval hooajal Rakvere Tarva särgis, kirjutab klubi kodulehekülg.

Rakvere Tarva mänedžer Madis Šumanov rääkis juba suvel, et sel aastal on plaanis meeskond suures osas kohalikest mängijatest komplekteerida. Täna andis klubi teada, et Eichfussist saab taas Tarva mees ning seega ongi tiimis veel üks Kastani Arenalt mängijakarjääri alustanud korvpallur juures.

Tarva peatreeneri Andres Sõbra sõnul on tal väga hea meel Eichfussi tagasituleku üle: "Ta on meil korra juba olnud ka," rääkis Sõber. "Anname talle kõige parema võimaluse. Ta saab koju tulla, saab oma jala korda. Tema kogemused ja oskused on meie meeskonnale suureks abiks. Väga vägev värk.”

Eichufss, kes on olnud viimasel ajal hädas vigastusega, andis mõista, et põlv veel täiesti terve pole ja vajab täiendavat ravi. "Loodan, et varsti olen palliplatsil tagasi," sõnas ääremängija, et hooaja esimestes kontrollkohtumistes ta veel kaasa ei löö. "Tahan saada jala korda ja võistkonda võimalikult ruttu aidata. Hea tunne on. Ikkagi jõudsin siia tagasi, kust kõik alguse sai."