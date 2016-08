Daily Maili teatel on Tom Cruise’i 21aastane poeg Connor saavutanud saientoloogide ringis eristaatuse - teda lausa jumaldatakse.

DJ-na tegutsev noormees, kes sotsiaalmeediafotode põhjal naudib ülimalt luksuslikku eluviisi, olevat ususekti juhi David Miscavige’i lähimaid sõpru. Tal on saientoloogide peamajas Floridas oma korter, teda koheldakse staarkülalisena ning tema auto parkimine on au, mille pärast turvamehed võitlevad.

Käivad jutud, et noorukist vormitakse usuliikumise juhtfiguuri. “Perekonnanimi Cruise võrdub saientoloogiaga. Kiriku juhtide arvates on vältimatu, et Connor käib oma isa jalajälgedes.” Eriti oluline olevat see nüüd, kus Cruise’i tütar Bella on abiellunud ja nime vahetanud.