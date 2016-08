Moodsa aja tõvega, stressiga, on kimpus paljud inimesed. Me küll teame, et stress on nii tervise kui hea välimuse suurim vaenlane, kuid ikkagi kipume unustama, et igapäevane kokkupuude stressiga tervise põntsu paneb.

Igapäevaste pingetega toimetulekuks on palju erinevaid võimalusi, millest olulisim on tervislik toiduvalik. Health Life Tricks on reastanud toiduained, mille regulaarne tarbimine vähendab stressi ja selle mõju nii tervisele kui välimusele.

• Selleril on organismile rahustav mõju. Uuringute andmeil vähendab nelja sellerivarre söömine päevas vererõhku, vererõhu tõus on aga üks esimesi märke sellest, et stress on kimbutamas.