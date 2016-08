Macadamia Professional Care & Treatment šampooni ja palsamiga hoolitsed juuste eest nagu seda teeks juuksur!

Macadamia Nourishing Moisture šampoon ja palsam on mõeldud normaalsetele, kuivadele ja kahjustatud juustele. Tooted on sulfaadi-, parabeenide- ja gluteenivabad ning pakuvad juustele küllusliku niisutust. Šampoon ja palsam sisaldavad eksklusiivset makadaamia-, argaania-, avokaado- Pro Oil Complex pähkliõlide segu. Makadaamia- ja argaaniaõli toidavad ja parandavad juuksestruktuuri ning avokaado- ja sarapuupähkliõli niisutavad ja taaselustavad juukseid. Vitamiinid A, C ja E tugevdavad juukseid ning muudavad need vastupidavaks. Tooted on värvikaitsega.

Macadamia Ultra Rich Moisture süvaniisutavad šampoon ja palsam pakuvad intensiivset niisutust eriti kahjustunud juustele. Tooted on sulfaadi-, parabeenide- ja gluteenivabad. Šampoon ja palsam sisaldavad eksklusiivset makadaamia-, argaania- Pro Oil Complex pähkliõlide segu. Makadaamia- ja argaaniaõli toidavad ja parandavad juuksestruktuuri ning avokaado- ja sarapuupähkliõli niisutavad ja taaselustavad juukseid. Tooted eemaldavad juustest kahu ning taastab nende naturaalse tekstuuri.

Macadamia Weightless Moisture kergelt niisutavad šampoon ja palsam on mõeldud kõikidele juuksetüüpidele. Tooted on sulfaadi-, parabeenide- ja gluteenivabad ning annavad juustele kohevust ja sära. Šampoon ja palsam sisaldavad kerget segu argaania-, makadaamia-, avokaado- ja pähkliõlist, mis niisutavad juukseid ja peanahka. Vitamiinid A, C ja E tugevdavad juukseid. Sisaldavad värvikaitset, UVA- ja UVB filtreid.

